Ивановская область – в лидерах в ЦФО по числу претендентов на просветительскую премию Общества «Знание»

Одна из инициатив жителей региона посвящена малым городам. Всего в борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 59 соискателей из Ивановской области – это шестое место в промежуточном рейтинге среди регионов ЦФО.
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