Хотят ли русские войны?

Когда автор говорит - нам чужого не надо думаю это не верно. Напавший враг на нашу Родину должен быть готовым к тому, что бы лишиться своего. Мы в своё время простили Францию, Финляндию, Германию, Японию - как вам результат? Проигравшая страна должна быть готова лет сто платить и каятся. После войны русский народ должен жить гораздо лучше англосаксов и европейцев, а не наоборот. Вот смысл ПОБЕДЫ!

Алексей Горшков

Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! Вон США в последнее время как беспредельничают на международной арене! Правы они в чём-то? Да нет - просто НАПУГАЛИ СВОЕЙ СИЛОЙ ТАК, ЧТО "ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ" НАРОДЫ ИСПОЛНЯЮТ ИХ ВОЛЮ ДАЖЕ ВОПРЕКИ СВОИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений, как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!