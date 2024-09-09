Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны?

Со времен написания стихотворения Евтушенко прошло 63 года. Народ – победитель, прогрессор, лидер социалистического мира, покоритель космоса и атома.

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Комментарии
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Михаил Журавлев
Когда автор говорит - нам чужого не надо думаю это не верно. Напавший враг на нашу Родину должен быть готовым к тому, что бы лишиться своего. Мы в своё время простили Францию, Финляндию, Германию, Японию - как вам результат? Проигравшая страна должна быть готова лет сто платить и каятся. После войны русский народ должен жить гораздо лучше англосаксов и европейцев, а не наоборот. Вот смысл ПОБЕДЫ!
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17 час.
ВераВерная
Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!
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13 час.
Алексей Горшков
Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! Вон США в последнее время как беспредельничают на международной арене! Правы они в чём-то? Да нет - просто НАПУГАЛИ СВОЕЙ СИЛОЙ ТАК, ЧТО &quot;ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ&quot; НАРОДЫ ИСПОЛНЯЮТ ИХ ВОЛЮ ДАЖЕ ВОПРЕКИ СВОИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений, как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и &quot;прогрессивную интеллигенцию&quot; в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!
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11 час.

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