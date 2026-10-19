Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией и Китаем за Севморпуть. В интервью The Times она подчеркнула, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их движении к доминированию в Арктике с акцентом на Севморпуть, который позволяет на треть быстрее покрыть расстояние между Азией и Европой.