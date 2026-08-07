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Генменеджер клуба НБА: «Когда-нибудь мы будем спрашивать: «Помните, как Леброн играл за «Сиксерс?» – и смеяться»

Генеральный менеджер одного из клубов НБА скептически оценил перспективы Леброна Джеймса в «Филадельфии».

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