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Разговор Белоусова с Пентагоном после инцидента с Global Hawk над Чёрным морем

Разговор Белоусова с Пентагоном после инцидента с Global Hawk над Чёрным морем

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Комментарии
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Владимир Черченко
бить до последнего америкоса и англо-сакса, вредящего нам.
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20 час.

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