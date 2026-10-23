Иркутская электросетевая компания заменила трансформатор на подстанции «Туристская» на Байкале. Мощность нового оборудования увеличили в 2,5 раза, что повысило надежность электроснабжения в поселках Листвянка, Никола, Большая Речка, порт Байкал и Большие Коты, а также в близлежащих садоводствах.