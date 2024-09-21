Глава МО Умеров: Запад профинансирует производство дронов и ракет на Украине

Министр обороны Украины заявил о выделении денег Киеву на производство вооружений.Расходы Киева на оборону превышают ранее выделенный транш в размере 150 миллионов долларов, поэтому Запад обещает профинансировать производство вооружений на территории Украины.
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