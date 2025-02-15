Новая статья: Orcs Must Die! Deathtrap — в ловушке дисбаланса. Рецензия Пятая итерация с...

Новая статья: Orcs Must Die! Deathtrap — в ловушке дисбаланса. РецензияПятая итерация симулятора истребителей орков только успела ворваться в релиз, как тут же вызвала неоднозначную реакцию поклонников серии множеством изменений и нововведений в классической формуле.