Новая статья: Orcs Must Die! Deathtrap — в ловушке дисбаланса. Рецензия Пятая итерация с...

Новая статья: Orcs Must Die! Deathtrap — в ловушке дисбаланса. РецензияПятая итерация симулятора истребителей орков только успела ворваться в релиз, как тут же вызвала неоднозначную реакцию поклонников серии множеством изменений и нововведений в классической формуле.
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