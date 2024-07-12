Полицейские перекрыли канал распространения наркотиков в четырех регионах Российской Федерации

«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Сибирского ЛУ МВД России совместно с коллегами из управлений на транспорте МВД России по Сибирскому, Центральному и Северо-Западному федеральным округам пресекли деятельность группы, которая специализировалась на производстве наркотиков и сбыте их в Санкт-Петербурге, Московской области, Красноярском и Хабаровском краях.