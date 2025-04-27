Почему в Киргизии стали атаковать «Русский дом»

Добрый Кот

Ну а почему бы и не атаковать Русский дом в Киргизии?Они же видят, как себя ведут ущербные страны: Азербайджан,Армения,апхазы и Россия на это никак не реагирует. И даже наоборот:извиняется, преклоняется и денег даёт. Вот и киргизы возомнили себя такими же крутыми и тоже хотят поиметь с России денег. Что, кстати, делают с успехом.Дерьмовая путинская миграционная политика.