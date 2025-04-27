REXРоссийское информационное агентство В киргизском Оше была задержана сотрудница отделения Российского центра науки и культуры («Русский дом») Наталья Секерина, работник мэрии Оша Сергей Лапушкин, а также еще несколько сотрудников отделения «Русского дома», которое ведет деятельность исключительно в рамках межправительственного соглашения о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве.
Почему в Киргизии стали атаковать «Русский дом»
Комментарии
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Добрый Кот
Ну а почему бы и не атаковать Русский дом в Киргизии?Они же видят, как себя ведут ущербные страны: Азербайджан,Армения,апхазы и Россия на это никак не реагирует. И даже наоборот:извиняется, преклоняется и денег даёт. Вот и киргизы возомнили себя такими же крутыми и тоже хотят поиметь с России денег. Что, кстати, делают с успехом.Дерьмовая путинская миграционная политика.
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10 час.
ninikooo Митусова
Срочно нужно принять Закон л визовом въезде. Лишить гражданства РФ всех киргизов с их кишлаками и депортировать на родину, лишив бизнеса и соцпособий. Никакого строительства парка аттракционов не будет! Пусть сами строят за свои деньги. Пора научиться давать достойный отпор, а не облизывать всех негодяев!
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9 час.
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