Накануне 23 Февраля в Альметьевске прошла встреча с участниками СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Нефтьче» города Альметьевска состоялась встреча замруководителя исполкома района Айдара Каюмова с участниками и ветеранами специальной военной операции, а также с отцами погибших бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии