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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Лакерник: «Взрослым российским фигуристам на серию Гран-при и уж тем более на финал серии в этом сезоне рассчитывать вряд ли стоит»

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник считает, что российские фигуристы вряд ли выступят в серии Гран-при в этом сезоне.

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