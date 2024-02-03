Хоккеиста из РФ Кучерова освистали во время мастер-шоу на Матче звезд НХЛ

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dirk Shadd Болельщики освистали российского хоккеиста, форварда команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова в ходе его выступления на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии