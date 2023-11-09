Панды «в расширенном составе» возвращаются из США домой - в Китай

Три панды из зоопарка в Вашингтоне возвращаются в Китай. Об этом 9 ноября сообщило агентство Xinhua. По данным агентства, панды по имени Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи из Смитсоновского национального зоологического парка (NZCBI) готовятся к отправке обратно в КНР.