Память полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» увековечат вне срока

Депутаты ЗакСа поддержали изменения в законодательстве об установке мемориальных досок в Петербурге Мемориальные таблички полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» на фасадах зданий, где они жили, работали или учились, разрешили устанавливать, не дожидаясь того, как истечет 30 лет после смерти.