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Петербургский дневник

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Память полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» увековечат вне срока

Память полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» увековечат вне срока

Депутаты ЗакСа поддержали изменения в законодательстве об установке мемориальных досок в Петербурге Мемориальные таблички полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» на фасадах зданий, где они жили, работали или учились, разрешили устанавливать, не дожидаясь того, как истечет 30 лет после смерти.

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