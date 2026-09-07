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Регионы России

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АМБЕРАВТО А5 возглавил колонну 39-го велопробега «Тур-де-Кранц» в Калининградской области

АМБЕРАВТО А5 возглавил колонну 39-го велопробега «Тур-де-Кранц» в Калининградской области

6 сентября в Калининградской области состоялся 39-й традиционный массовый велопробег «Тур-де-Кранц», объединивший более 6 000 участников.

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