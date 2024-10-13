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Дебютная шайба Рыжикова принесла «Амуру» победу над «Ладой»

Дебютная шайба Рыжикова принесла «Амуру» победу над «Ладой»

Хоккеисты «Амура» одержали победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Хоккеисты «Амура» одержали победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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