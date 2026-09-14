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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Кордоба: «Снаружи создается много негатива по отношению к «Краснодару». Если «Зенит», «Спартак» теряют очки, ничего не происходит. Если играем вничью мы, говорят: «Как так?»

Нападающий « Краснодара » Джон Кордоба после ничьей с « Акроном » (1:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ заявил, что вокруг команды создается негативный фон.

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