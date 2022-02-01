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Судья Ромасько о работе на Олимпиаде-2022: «Я патриот, но если у сборной не все получится, будет шанс на финал. Это палка о двух концах»

Судья КХЛ Евгений Ромасько поделился ожиданиями от работы на матчах Олимпиады-2022 в Пекине.  – Как узнали о приглашении на Олимпиаду? Сколько поздравлений получили? – Безусловно, предстоящие Игры – самый важный турнир в моей жизни.

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