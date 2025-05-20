Генсек НАТО Рютте охарактеризовал разговор Путина с Трампом как позитивный шаг

Перед встречей министров обороны и глав МИД стран ЕС генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, важным и позитивным шагом.
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