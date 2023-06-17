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Пушков посоветовал Макрону повлиять на Киев для урегулирования конфликта на Украине, а не обращаться к принцу бен Сальману

Пушков посоветовал Макрону повлиять на Киев для урегулирования конфликта на Украине, а не обращаться к принцу бен Сальману

Член Совета Федерации Алексей Пушков рекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону повлиять на киевскую сторону для урегулирования украинского конфликта, а не обращаться к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

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