Пушков посоветовал Макрону повлиять на Киев для урегулирования конфликта на Украине, а не обращаться к принцу бен Сальману

Член Совета Федерации Алексей Пушков рекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону повлиять на киевскую сторону для урегулирования украинского конфликта, а не обращаться к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.