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Нижегородская правда

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Более 1400 дзержинцев присоединились к Всероссийскому «Кроссу нации»

Более 1400 дзержинцев присоединились к Всероссийскому «Кроссу нации»

В Дзержинске прошли забеги всероссийского «Кросса нации». О том, как жители города химиков отметили спортивный праздник, написал в своих социальных сетях глава города Михаил Клинков: «Лыжероллерная трасса спортшколы «Магнитная Стрелка» сегодня стала свидетелем невероятной энергии – более 1400 дзержинцев вышли на старты, присоединившись к Всероссийскому «Кроссу нации».

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