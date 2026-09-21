Более 1400 дзержинцев присоединились к Всероссийскому «Кроссу нации»

В Дзержинске прошли забеги всероссийского «Кросса нации». О том, как жители города химиков отметили спортивный праздник, написал в своих социальных сетях глава города Михаил Клинков: «Лыжероллерная трасса спортшколы «Магнитная Стрелка» сегодня стала свидетелем невероятной энергии – более 1400 дзержинцев вышли на старты, присоединившись к Всероссийскому «Кроссу нации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Заключительная вы...
- Свыше 13 тысяч ни...
- Австралийская сем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым