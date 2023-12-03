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Промес интересен «Фенербахче». Вингера «Спартака» хотят подписать зимой, турецкий клуб получает «позитивные сигналы» (Haber.com)

Промес интересен «Фенербахче». Вингера «Спартака» хотят подписать зимой, турецкий клуб получает «позитивные сигналы» (Haber.com)

Как пишет Haber.com, турецкий клуб хочет усилить левый фланг атаки в ходе зимнего трансферного окна и проявляет интерес к Промесу.

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