В Челябинской области на несколько часов перекрыли трассу М5 «Урал» в Ашинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении дорог «Южный Урал», ограничения введены с 10 часов до 14 часов в связи с буровзрывными работами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии