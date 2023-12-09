Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • i_aleksandra Б
    Какой шанс? А Вы слышали, что он пел? Тюрьма по нему плачет. Столько гадостей наговорил и вдруг осознал."Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛ...
  • Лариса шумбасова
    Да просто не приглашать никуда всех этих американистых мальчонков и девчонков! Настодоели они вообще-то везде и всем...Агутин отказался ...
  • i_aleksandra Б
    Зависть.Агутин отказался ...

Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин

Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин

Кримсон Дайджест Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Попов
А вы считаете такой разброс в  доходах  нормальным? И с чего вы взяли, что большинство в России живёт богато? По количеству автомобилей на дорогах страны. Статистик показывает всего 10-15% зажиточных граждан.
Ответить
3 час.
Александр Шентябин
А для этого надо больше и эффективнее работать, экономить государственные средства, а не разбазаривать и воровать их! В том числе - бережнее относиться к имуществу, транспортным средствам и оборудованию общего пользования, не гадить на улицах и в подъездах и т.д.
Ответить
3 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Живу в Сибири,да наши зарплаты сильно отличаются от тех,что за Уралом.но хватит уже ныть ,чем вы так недовольны?Зависть разрушает ,работайте,учитесь и все будет хорошо
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх