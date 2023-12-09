Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин

Владимир Попов А вы считаете такой разброс в доходах нормальным? И с чего вы взяли, что большинство в России живёт богато? По количеству автомобилей на дорогах страны. Статистик показывает всего 10-15% зажиточных граждан.

Александр Шентябин А для этого надо больше и эффективнее работать, экономить государственные средства, а не разбазаривать и воровать их! В том числе - бережнее относиться к имуществу, транспортным средствам и оборудованию общего пользования, не гадить на улицах и в подъездах и т.д.