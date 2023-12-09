Кримсон Дайджест Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока".
Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин
Комментарии
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Владимир Попов
А вы считаете такой разброс в доходах нормальным? И с чего вы взяли, что большинство в России живёт богато? По количеству автомобилей на дорогах страны. Статистик показывает всего 10-15% зажиточных граждан.
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3 час.
Александр Шентябин
А для этого надо больше и эффективнее работать, экономить государственные средства, а не разбазаривать и воровать их! В том числе - бережнее относиться к имуществу, транспортным средствам и оборудованию общего пользования, не гадить на улицах и в подъездах и т.д.
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3 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Живу в Сибири,да наши зарплаты сильно отличаются от тех,что за Уралом.но хватит уже ныть ,чем вы так недовольны?Зависть разрушает ,работайте,учитесь и все будет хорошо
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3 час.
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