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Царьград

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Следственный комитет России: 140 тыс. раскрытых преступлений в 2024 году

Следственный комитет России: 140 тыс. раскрытых преступлений в 2024 году

Следственный комитет России, отмечая 14-летие, достиг значительных успехов в 2024 году: в суд было направлено 87,8 тыс.

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