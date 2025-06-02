Электрокар Xiaomi SU7 Ultra обзавелся трек-пакетом стоимостью 1 миллион рублей

Как сообщает CarNewsChina, новую опцию предложат уже в ближайшее время. Версия носит название Xiaomi SU7 Ultra Track Edition, и для нее подготовили специальные настройки шасси и более развитый аэродинамический обвес, которые обойдутся покупателям в дополнительные 100 тысяч юаней (эквивалентно 1,1 миллиона рублей).