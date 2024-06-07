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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ремпе о 2-м сезоне в НХЛ: «Хочу вносить больший вклад в игру «Рейнджерс». Поработаю над катанием, над передачами. Над драками тоже – мне это нравится»

В дебютном сезоне в НХЛ 21-летний нападающий «Рейнджерс» провел 17 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка и 71 минуту штрафа при среднем времени на льду 05:37.

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