Коста-Рика: По меньшей мере пять сотрудников службы безопасности были ранены во время операции по аресту известного разыскиваемого преступника в секторе Сан-Бернардино-де-Сарапики округа Оркетас провинции Эредиа ранним утром по местному времени.
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