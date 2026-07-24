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Контрафронт

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Коста-Рика: По меньшей мере пять сотрудников службы безопасности были ранены во время операции по...

Коста-Рика: По меньшей мере пять сотрудников службы безопасности были ранены во время операции по аресту известного разыскиваемого преступника в секторе Сан-Бернардино-де-Сарапики округа Оркетас провинции Эредиа ранним утром по местному времени.

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