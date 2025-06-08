Медведев: Вооруженные силы России начали наступление в Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление в Днепропетровской области Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии