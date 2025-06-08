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Медведев: Вооруженные силы России начали наступление в Днепропетровской области

Медведев: Вооруженные силы России начали наступление в Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление в Днепропетровской области Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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