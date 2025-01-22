Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Самаре толпа мигрантов избила местного жителя в холле общежития.
Нападением мигранта на русского депутата занялся Следком. Матвеев заявил о странных формулировках
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Авас Анекак
всех черножопых повесить вне зависемости от пола и возраста лобиста черножопых Затулина повесить за компанию
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12 час.
Виктор Гайдуков
Какая-то тёмная и неподдающяяся реальному пониманию история. Если это правда, то правда страшная. Полицейских приехавших по вызову и не задержавших нападающих и посоветовавших девушке куда-нибудь уехать, от греха подальше,, а также тех полицейских которые приехав уже по вызову депутата тоже не забрали всю эту агрессивную компанию, а в протоколе описали ситуацию как "потасовку" между депутатом и местными жителями, безусловно надо уволить из органов по отрицательным мотивам, и завести на них уголовное дело за оставление в опасности девушки, вызвавшей их для наведения порядка, а так-же за умышленное искажение сути происшествия в протоколе, что послужит оправдательным фактом для этих самых "ценных специалистов". А вот если бы можно было всех этих нападавших "ценных специалистов" а вместе сними и покрывающих их полицейских лишить гражданства России и депортировать, вместе с семьями, в Таджикистан, пусть там живут, а в России они не нужны. Вот это было бы справедливо и по заслугам.
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12 час.
Одиссей
Все честно, все правильно, все справедливо, но вот отправлять азеров в Точикистон - это, имхо, перебор... )))
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4 мин.
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