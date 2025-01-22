Нападением мигранта на русского депутата занялся Следком. Матвеев заявил о странных формулировках

Виктор Гайдуков

Какая-то тёмная и неподдающяяся реальному пониманию история. Если это правда, то правда страшная. Полицейских приехавших по вызову и не задержавших нападающих и посоветовавших девушке куда-нибудь уехать, от греха подальше,, а также тех полицейских которые приехав уже по вызову депутата тоже не забрали всю эту агрессивную компанию, а в протоколе описали ситуацию как "потасовку" между депутатом и местными жителями, безусловно надо уволить из органов по отрицательным мотивам, и завести на них уголовное дело за оставление в опасности девушки, вызвавшей их для наведения порядка, а так-же за умышленное искажение сути происшествия в протоколе, что послужит оправдательным фактом для этих самых "ценных специалистов". А вот если бы можно было всех этих нападавших "ценных специалистов" а вместе сними и покрывающих их полицейских лишить гражданства России и депортировать, вместе с семьями, в Таджикистан, пусть там живут, а в России они не нужны. Вот это было бы справедливо и по заслугам.