Нападением мигранта на русского депутата занялся Следком. Матвеев заявил о странных формулировках

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Авас Анекак
всех черножопых повесить вне зависемости от пола и возраста лобиста черножопых Затулина повесить за компанию
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12 час.
Виктор Гайдуков
Какая-то тёмная и неподдающяяся реальному пониманию история. Если это правда, то правда страшная. Полицейских приехавших по вызову и не задержавших нападающих и посоветовавших девушке куда-нибудь уехать, от греха подальше,, а также тех полицейских которые приехав уже по вызову депутата тоже не забрали всю эту агрессивную компанию, а в протоколе описали ситуацию как &quot;потасовку&quot; между депутатом и местными жителями, безусловно надо уволить из органов по отрицательным мотивам, и завести на них уголовное дело за  оставление в опасности девушки, вызвавшей их для наведения порядка, а так-же за умышленное искажение сути происшествия в протоколе, что послужит оправдательным фактом для этих самых &quot;ценных специалистов&quot;. А вот если бы можно было всех этих нападавших &quot;ценных специалистов&quot; а вместе сними и покрывающих их полицейских лишить гражданства России и депортировать, вместе с семьями, в Таджикистан, пусть там живут, а в России они не нужны. Вот это было бы справедливо и по заслугам.
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12 час.
Одиссей
Все честно, все правильно, все справедливо, но вот отправлять азеров в Точикистон - это, имхо, перебор... )))
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4 мин.

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