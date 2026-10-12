Эндокринолог Поляков заявил, что для снижения риска диабета нужна комплексная смена образа жизни

Для эффективной профилактики сахарного диабета необходима комплексная смена образа жизни, а не только отказ от сладкого.
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