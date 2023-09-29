Путин: гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер» заявил, что гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми.