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Вратарь «Родины» Волков: «Ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым. По его словам, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был ему не удобен»

Вратарь « Родины » Сергей Волков рассказал о конфликте с тренером Зауром Тедеевым в « Акроне ».  «Этим летом мог вернуться в «Акрон».

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