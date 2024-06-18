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СКР возбудил уголовное дело по факту манипулирования акциями СПБ биржи

СКР возбудил уголовное дело по факту манипулирования акциями СПБ биржи

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи, пишет РБК со ссылкой на собственные источники (один – близкий к площадке, второй – знакомый с ходом расследования).

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