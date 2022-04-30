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Смешиваем морковь с самыми дешевыми финиками. Витаминная бомба для иммунитета к лету

Смешиваем морковь с самыми дешевыми финиками. Витаминная бомба для иммунитета к лету

К лету организму требуется заряд энергии и проще всего получить его из натуральных продуктов. Один из самых эффективных напитков делается из смеси моркови с финиками: это настоящая витаминная бомба, которая дарит силу и бодрость с первого глотка.

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