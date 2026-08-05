Зачем «Бородавочник» кружил над АПЛ ВМС США: дискуссия в экспертной среде Необычные кадры, обнародованные Тихоокеанским флотом США, вызвали дискуссию в среде военных экс.
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Зачем «Бородавочник» кружил над АПЛ ВМС США: дискуссия в экспертной среде Необычные кадры, обнародованные Тихоокеанским флотом США, вызвали дискуссию в среде военных экс.
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