TRENDYMEN

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Мужчина увидел чужого кота у фонтанчика во дворе и поставил камеру, чтобы увидеть, кто еще приходит пить

Мужчина увидел чужого кота у фонтанчика во дворе и поставил камеру, чтобы увидеть, кто еще приходит пить

На задний двор большого дома на окраине леса постоянно приходил соседский кот, чтобы попить воды из небольшого фонтанчика.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Очень мило!!!
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16 час.
Элеонора Коган
Ябы против такого не возражала.
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16 час.
лл
лина любимцева
Ну  животным есть где попить!! И то благо!!
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13 час.

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