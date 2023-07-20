Мужчина увидел чужого кота у фонтанчика во дворе и поставил камеру, чтобы увидеть, кто еще приходит пить

TRENDYMENВ мире животныхПодписатьсяМужчина увидел чужого кота у фонтанчика во дворе и поставил камеру, чтобы увидеть, кто еще приходит питьНа задний двор большого дома на окраине леса постоянно приходил соседский кот, чтобы попить воды из небольшого фонтанчика.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганОчень мило!!!Ответить16 час.Элеонора КоганЯбы против такого не возражала.Ответить16 час.лллина любимцеваНу животным есть где попить!! И то благо!!Ответить13 час.
Свежие комментарии