Водолазы МЧС обнаружили боеприпас на пляже в Севастополе

Подразделения МЧС города Севастополь обследовали сухопутную часть пляжа, по которому нанесли удар украинские боевики, и приступили к водолазным работам, определен район поиска в акватории, найден суббоеприпас ракеты, передает РИА Новости.
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