Экономьте на ненужных расходах: накопите на отпуск в 2025!

Откажитесь от лишних трат на месяц — это поможет увеличить отпускной бюджет до 15 000 рублей. Выберите одну категорию необязательных расходов, например, обучение, шопинг или такси, и на месяц исключите ее.
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