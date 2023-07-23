Ребенок сам откладывает телефон в сторону без скандала! Психолог рассказала, как такого добиться

Прежде всего эксперт советует современным папам и мамам снизить панику и успокоиться. Не нужно без конца кричать на ребёнка за то, что он не выпускает из рук телефон, угрожать и трепать себе нервы мыслью, что у отпрыска зависимость от гаджетов.