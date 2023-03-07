Двух жительниц Саранска будут судить за наркотики

Сотрудники УМВД России по Мордовии расследовали уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, две женщины, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за хранение наркотиков, отправились за очередной дозой в лес около поселка Добровольный, чтобы забрать запрещенное вещество из закладки, сообщают «Известия Мордовии».
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