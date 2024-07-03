Новые ограничения абортов вызвали споры в Госдуме: что говорят депутаты

В России могут сократить сроки прерывания беременности по желанию женщин. Комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендовал Минздраву рассмотреть уменьшение допустимого предела с 12 до 9 недель.
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