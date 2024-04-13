В Мытищах прошла церемония открытия поискового сезона Московской области

На Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны России в Мытищах прошла торжественная церемония открытия поискового сезона Московской области в рамках всероссийской акции «Вахта памяти — 2024».
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