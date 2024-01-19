Школьный автобус попал в ДТП в Пивоварихе

Автоавария произошла в 11:40 19 января в селе Пивовариха Иркутского района. Госавтоинспекторы установили, что 33-летний водитель грузовика «ГАЗ», двигаясь по Голоустненскому тракту, допустил столкновение со школьным автобусом «ПАЗ».
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