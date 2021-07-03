Родила от дворника, в младенчестве оставила на бабушку и тётю. Как сложилась жизнь скрытного сына Веры Сотниковой, которого она родила в 19 лет Алиса ЕфремоваАктриса Вера Сотникова известна своим огромным количеством прекрасных ролей в кино и участием в театральных постановках! Она известна своим поклонникам, как женщина, которая предпочла семейным отношением – свободу! Но семья у не есть, а самый близкий для не человек – это е сын Ян, которого она родила, будучи совсем юной.