Михаил Хазин. Почему у нас в стране растут цены | Почему это конец линейного прогресса

Почему у нас в стране растут цены Почему это конец линейного прогресса 00:00 Почему линейному прогрессу конец 04:32 Куда делась экономическая технология древнего Рима 12:35 Как заканчивается эмиссионная экономика 14:04 Почему в Риме не было инфляции 15:25 Как меняется механизм социальной устойчивости 19:54 Функция цехового производства 22:37 Системе социальной стабильности 1500 лет 24:02 Видоизменение ссудного процента 26:21 Как обменная схема стала базой экономики 33:43 Как отказ от канонов Библии стал точкой развития капитализма 36:17 Как пасторы превзошли инквизицию 37:34 Суть либеральной концепции развития на примере индейцев 39:08 Основная экономическая идея красного проекта 40:47 Причина конца капитализма 42:32 Главный вопрос который стоит перед человечеством 46:40 Почему Китай не наследник красного проекта 47:50 Почему либеральный мир аморален 48:57 Откуда нам брать будущий спрос 53:32 Социальный крах и отсутствие пенсий 57:24 Сакральная часть Марксизма 01:03:07 Почему Сталин главный гуманист 20 века 01:07:51 Устарели ли деньги 01:12:14 Почему проигрывает колхоз 01:12:56 Сравнение России и Казахстана 01:14:14 Перспектива нового Сталина 01:20:04 Перспектива золотого стандарта 01:22:27 Как падение доходов скажется на технологиях.