В Петербурге построен онкологический центр нового поколения

Прием пациентов в нем начнется в следующем году Губернатор Александр Беглов провёл рабочее совещание в Медицинском институте имени Сергей Березина (МИБС) по вопросам оказания онкологической помощи петербуржцам, прежде всего детям, и дальнейшему развитию учреждения, рассказали в пресс-службе Смольного.