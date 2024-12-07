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Петербургский дневник

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В Петербурге построен онкологический центр нового поколения

В Петербурге построен онкологический центр нового поколения

Прием пациентов в нем начнется в следующем году Губернатор Александр Беглов провёл рабочее совещание в Медицинском институте имени Сергей Березина (МИБС) по вопросам оказания онкологической помощи петербуржцам, прежде всего детям, и дальнейшему развитию учреждения, рассказали в пресс-службе Смольного.

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