Игорь Додон: "У оппозиции должна быть общая стратегия на выборах"

У оппозиции должна быть общая стратегия на президентских, и на парламентских выборах в Молдове Об этом заявил бывший президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон, отметив, что социалисты всё ещё искренне надеются, что удастся договориться об едином кандидате, поэтому не торопятся выдвигать своего претендента на пост главы государства.
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