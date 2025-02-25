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Уролог назвал противопоказания для посещения бани

Уролог назвал противопоказания для посещения бани

При правильном подходе посещение сауны и бани может принести здоровью не мало пользы. Однако мужчинам следует помнить, что при наличии некоторых заболеваний, среди которых и простатит, поход в парную может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредил в разговоре с «Известиями» 25 февраля врач-андролог, врач-уролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

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